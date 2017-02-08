أحدث طائرة "تخون" وزيرة الدفاع الألمانية

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تعطلت طائرة وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة في طلعتها الأولى.

وأصيبت طائرة وزيرة الدفاع الألمانية أروسولا غرترود فون در لاين، وهي أحدث طائرة من نوع "ايرباص"، بأعطال أثناء قيامها برحلة إلى ليتوانيا إحدى جمهوريات البلطيق.

ويُذكر أن طائرة وزيرة الدفاع الألمانية، وهي طائرة النقل العسكرية A400M، لم تستطع الإقلاع من مطار كؤوناس بسبب تعطل محركها. وعادت وزيرة الدفاع الألمانية والوفد المرافق لها إلى مدينة برلين عاصمة ألمانيا على متن طائرة Transall القديمة.

واقتنى الجيش الألماني طائرة "ايرباص أ400إم" في نهاية عام 2016 لتستخدمها وزيرة الدفاع في تنقلاتها. وكانت الرحلة إلى ليتوانيا أول طلعة جوية للطائرة الجديدة.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية تنوي شراء نحو 40 طائرة من هذا الطراز.