رئيس الوزراء العراقي يكشف مفاجأة: نعلم مكان البغدادي!

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أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تنظيم داعش انتهى عسكرياً في العراق، وأن بغداد تملك معلومات عن مكان تواجد زعيمه أبو بكر البغدادي.

كلام العبادي جاء في مقابلة مع قناة "فرانس 24" بالعربية أعلن فيها أنّ "مسألة المواجهة مع داعش انتهت، داعش منتهية عسكرياً وستصاب بضربة عنيفة في العراق وهذا سيؤدي إلى انهيارها في كل مكان".

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن "داعش لديها وجود عسكري ومنظمة إرهابية، وسنساعد في ضرب المنظمة الإرهابية" أيضاً.

ورفض العبادي الإفصاح عن أية معلومات تتعلق بمكان تواجد البغدادي مؤكداً في الوقت نفسه توفّر المعلومات الكاملة حوله.

وأعلن العبادي أن "أكثر مقاتلي داعش غير العراقيين هاجروا هم وعوائلهم الموصل منذ فترة، والبغدادي يعتبر قائداً لهم"، وقد فقد أكثر القيادات الذين معهم" مضيفاً "نعرف حركته ونعرف الجهاز المحيط به ومكان تواجده".

وقال العبادي "عندنا ثقة بأن قواتنا ستنتصر وتحرر الموصل قريباً".



وتخوض قوات عراقية معارك منذ تشرين الأول/ أكتوبر لاستعادة السيطرة على الموصل، ثاني مدن العراق وآخر أكبر معاقل التنظيم في البلاد، وقد سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة.