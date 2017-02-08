حقائق غريبة عن روسيا لم تعرفها من قبل

A + A -

نشرت صحيفة "ذا تيليغراف" البريطانية مقالة كتبت فيها عن بعض العادات والتقاليد والأشياء الموجودة في روسيا والتي اعتبرتها غريبة من وجهة نظر المجتمع البريطاني.

نورد إليكم بعض ما نشرته الصحيفة:

1. "أستوريا" — فندق في مدينة سانكت بطرس بورغ، وهو المكان الذي أراد هيتلر أن يحتفل بنصره بعد دخول مدينة لينينغراد.

2. أكبر متحف في روسيا — الإيرميتاج في مدينة سانكت بطرس بورغ أيضاً، يعيش في هذا المتحف حوالي الـ 70 قطة، تقوم هذه القطط بحماية محتويات المتحف من القوارض والفئران. أمرت بهذا التقليد الإمبراطورة يليزافيتا ابنة الإمبراطور بطرس الأول مؤسس مدينة سانكت بطرس بورغ. وفي المتحف تقريبا 21 كم من الممرات الرخامية.

3. "سوبوتنيك" أي ما يماثل باللغة العربية يوم العمل الطوعي، حيث يقوم سكان المدن الروسية وبشكل طوعي بالخروج إلى الشوارع لتنظيفها. بدأ هذا التقليد بعد الثورة البلشفية وتقام هذه الأعمال الطوعية حتى أيامنا هذه.

4. اسم "كراسنايا بلوشاد أو الساحة الحمراء" ليس لها علاقة بالاتحاد السوفيتي أو الحزب الشيوعي، حيث أتت هذه التسمية لأن كلمة "كراسنايا" كان تعني في اللغة الروسية القديمة "الجميلة" وكلمة "بلوشاد" تعني ساحة.

5. يتشكل على أسطح المباني بسبب البرد القارس "نوازل" كبيرة من الجليد، لذلك يقوم العمال بوضع مايشبه الحاجز ليبعدوا المارة عن حائط المبنى ولا تقع إحدى النوازل وتقتل أحدا.

6. يقوم المواطنون الروس بالسباحة في البحيرات المتجمدة في فصل الشتاء احتفاء بعيد "الغطاس المقدس"

7. يوجد في روسيا تمثال لأول كلب طار إلى الفضاء في عام 1957.

8. في روسيا لا يحبون الجلوس في الأماكن المغلقة وهم يرتدون المعاطف، يوجد في كل مطعم أو مسرح أو مشفى غرفة لتعليق ملابس الزوار، ويعمل في هذا المجال النساء المسنات بشكل عام.

9. عليك الانتباه في روسيا إذا أردت أن تهدي أحداً باقةً من الزهور! حيث في الأفراح وحسب التقاليد في روسيا، يهدون عددا مفرداً من الزهور، أما في الأتراح والأحزان سيكون العدد زوجياً.

10. كلمة "فودكا" مشتقة من كلمة "فودا" التي تعني الماء.

11. متوسط عمر الرجال في روسيا هو 63 عاما، وهذا أقل من متوسط عمر الرجال في كوريا الشمالية أو العراق. أما النساء فمتوسط العمر لديهم 75 عاماً.

12. محطات الميترو في موسكو هي الأجمل في العالم. قطار جديد في ميترو موسكو اسمه "أكفاريل" بحيث يمكنكم مشاهدة مناظر للمدينة من داخل وخارخ القطار.

13. يعتقد الكثيرون أن هناك شبكة مواصلات أخرى سرية تحت مدينة موسكو تستخدم لأغراض عسكرية.

14. الروس يقومون بتخليل كل شيء…. الخيار والشوندر والطماطم وكل شيء.

15. يوجد في موسكو أشجار قد علق عليها أقفال من الحديد، يقوم الزوجان في يوم زفافهما بتعليق هذه الأقفال على الأشجار وذلك كبرهان على حبهم.

16. النساء في روسيا أكثر من الرجال بـ11 مليونا.

17. في أحد مطاعم موسكو فريق العمل مكون من التوائم فقط.

18. يتوزع في أنحاء روسيا 11 توقيتا زمنيا.

19. روسيا تعتبر موطنا لأطول نهر في أوروبا نهر "فولغا" يبلغ طول هذا النهر 3690 كم وله أكثر من 200 رافد.

20. أبرد منطقة مأهولة بالسكان موجودة في روسيا أيضاً، وهي ناحية "أويمياكون"، حيث سجلت درجة الحرارة هناك في عام 1933 67.7 تحت الصفر.

21. كان الإمبراطور بطرس الأكبر يحب الألعاب التي على شكل جنود صغار كثيراً لدرجة أنه قام بإعدام جرذ شنقاً لأنه قرض رأس أحد الجنود.

22. يوجد في روسيا مقاهي، كل شيء فيها مجاني، تدفع نقودا مقابل الوقت الذي تمضيه في هذا المقهى فقط.

(sputnik)