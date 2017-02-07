بالصور- إعتقدوا أنها "سمنة": لن تصدق ماذا أزل الأطباء من أسفل بطنه!

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أزال روجر لوجان -57 عاما- ورما يزن أكثر من 57 كجم بعد أن أخبره الأطباء أنه يعاني من السمنة.

بحسب موقع مترو، تمكن الأطباء في مستشفى ميموريـال بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا من إزالة ورم حميد وزنه 59 كجم أسفل معدة لوجان يوم 31 يناير.

وذكر الموقع أن الورم ظهر قبل أكثر من عقد، وربما بدأ بسبب إصابته بـ"شعرة ناشبة"، وهي شعرة محلوقة تنمو على الجلد مسببة التهابا، وتضخمت، لكن الأطباء شخصوا حالة لوجان بأنه يعاني من السمنة.

وعند وصول الورم لوزن من 58 إلى 63 كجم، أخبر الأطباء لوجان أن إجراء عملية جراحية سيشكل خطورة على حياته، لكن زوجته أصرت على تنفيذ العملية.

لحسن الحظ، نجحت عملية لوجان، وأصبح قادرا على المشي للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

بوابة فيتو