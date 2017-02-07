تحذير من تفشي مرض معد وخطير في هذا البلد!

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حذرت هيئة الرقابة الصحية الروسية المواطنين الروس من تفشي مرض الالتهاب المعوي الحاد في الولايات المتحدة.

ولفتت هيئة الرقابة الصحية الروسية إلى أنه استنادا إلى بيانات الهيئات الصحية الأمريكية فقد سُجل منذ نوفمبر الماضي حتى الوقت الراهن ازدياد حدة الوباء لهذا المرض الفيروسي الذي يصيب الإنسان وبعض الحيوانات.

وبحسب توقعات مركز السيطرة والوقاية من الأمراض الأمريكي فقد وصلت الإصابة بالمرض إلى الذروة في فبراير الجاري.

وقد سجلت بؤر العدوى الفيروسية في ولايات كاليفورنيا وأوريغون وكارولينا الجنوبية ومينيسوتا وفرجينيا الغربية وكنتاكي ومناطق أخرى، وبلغ عددها في ولاية مينيسوتا وحدها أكثر من 60 بؤرة في المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات.

كما تم الإبلاغ عن أكثر من 800 حالة مرضية في المدارس والجامعات في محيط مدينة أندرسون بولاية كارولينا الجنوبية، حيث توقفت الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية.

وقالت هيئة الرقابة الصحية الروسية بالخصوص إن "المتخصصين في الوقت الحالي يبذلون جهودا لمكافحة الوباء والوقاية منه بما في ذلك عبر الفحوصات المخبرية والبيولوجية وتدابير التطهير".

ولفتت الهيئة انتباه المواطنين الروس بهذا الشأن، وطلبت منهم الأخذ في الاعتبار الوضع القائم هناك في حالة الاستعداد للسفر، مشيرة إلى أن أغلب الحالات المرضية سجلت في مؤسسات تعليمة وصحية، مضيفة أن الاشخاص المصابين بالالتهاب المعوي الفيروسي الحاد يعانون من الغثيان والتقيؤ والإسهال.