تحذير أميركي من هجمات إرهابية على فنادق!

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أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، أنها قيدت تحركات موظفيها بعد تلقيها تهديدات "ذات مصداقية بشن هجمات محتملة على فنادق يرتادها غربيون"، بحسب بيان رسمي.



وذكرت رسالة أمنية طارئة موجهة للمواطنين الأمريكيين على موقع السفارة على الإنترنت: "للتذكير.. ينبغي للمواطنين الأميركيين التزام أقصى درجات الوعي الأمني واتخاذ الإجراءات الملائمة لتعزيز أمنهم الشخصي في كل الأوقات عندما يقيمون ويعملون بالعراق".



ولم تقدم السفارة تفاصيل بشأن طبيعة التهديدات.



ونصحت السلطات الأميركية المواطنين بتجنب السفر إلى العراق، محذرة من احتمال تعرضهم للخطف على أيدي جماعات سياسية مسلحة أوعصابات أو سقوطهم ضحايا لتفجيرات ينفذها تنظيم داعش.