القبض على راهب بوذي أخفى "ما لا يمكن تخيله"

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عثرت الشرطة في ميانمار على مخبأ ضخم لم يكن بالإمكان توقع ما يحتويه، بالنظر إلى هوية صاحبه، وهو راهب في دير بمنطقة مونغدو.

وألقت الشرطة القبض على الراهب ويدعى أرسارا، بعدما اكتشفت وجود 4 ملايين حبة "ميثامفيتامين" المخدرة مخبأة في الدير، و400 ألف حبة منع حمل داخل سيارته، بحسب موقع "فوكس نيوز".

وتعد ميانمار واحدة من أكبر الدول المنتجة للمخدرات في العالم، وتنتج كميات هائلة من الأفيون والقنب سنويا.

وارتفع عدد الملاحقات القضائية للمخدرات في جميع أنحاء قارة آسيا بنحو 50 في المئة عام 2015، وتعزو الشرطة الارتفاع إلى الزيادة في عدد تجار المخدرات.