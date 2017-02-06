"جاكيت" الاسد تحيّر المتابعين

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ظهر الرئيس السوري بشار الأسد في الصور التي تم تدوالها خلال اليومين الماضيين، كشفت عن زيارة قام بها الأسد للقرداحة مسقط رأسه السبت، وهو يرتدي كالعادة "جاكيت" أسود اللون اعتاد على ارتدائه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي أشعل التعليقات بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.



"الجاكيت" نفسه ظهر فيه الأسد في أكثر من مناسبة، أولها قبل ثلاثة أعوام عندما زار نقطة للجيش السوري قرب جوبر على تخوم دمشق، ثم ظهر لاحقاً مرتدياً نفس "الجاكيت" العام الماضي خلال زيارة قام بها إلى دير صيدنايا للتهنئة بعيد الميلاد.



وهنا تساءل الكثيرون عن السبب من ارتدائه الدائم لهذه الجاكيت، هل هو سبب أمني أم أن الصور قديمة الامر الذي يشكل علامات استفهام حول مصداقية الشائعات التي تناولت صحته في الآونة الاخيرة.