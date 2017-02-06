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لغز يحير العالم.. كيف سحبوا 1.5 مليون دولار من حساب بنكي فارغ؟

6
FEBRUARY
2017
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نام شاب بريطاني عاطل عن العمل وفي رصيده البنكي أقل من جنيه إسترليني واحد، وتحديداً 90 بنساً فقط، لكنه استيقظ ليجد أن 1.2 مليون جنيه استرليني (1.5 مليون دولار) قد تم خصمها من حسابه.

ولحسن حظ تايلر دانييلز البالغ من العمر 21 عاماً فإن الأموال لم تكن في حسابه أصلاً، وإنما تم خصمها من الحساب فأصبح وكأنه سحب على المكشوف، أي أن المبلغ الموجود في الحساب هو (-1.2 مليون)، لكن المصيبة في الوقت ذاته هو أن سحب هذا المبلغ دون وجود رصيد يغطيه يكلفه فوائد ورسوما باهظة، كما أن كل مبلغ مالي يتقاضاه يتم إدراجه لسداد المبلغ المسحوب، وهو ما يعني أن على الشاب تسوية المشكلة وإلا فإن الأموال كلها التي سيتقاضاها في حياته لن تغطي المطلوب منه.

وقال الشاب لموقع "دايلي ميل"، إنه اضطر لاستدانة مبلغ من المال من جده لمواجهة هذه المحنة، كما أنه يشعر بضغط نفسي شديد بسببها، كما أن الشاب الذي يسكن في بلدة كورينغهام يؤكد بأنه لا يعرف كيف أصبح حسابه المصرفي بهذا الشكل.

وتابع أنه أمضى ساعات في الحديث إلى مندوبي البنك من أجل حل المشكلة التي ظهرت على حسابه، والحركة غير الطبيعية على الحساب، إلا أنه لم يتمكن حتى الآن من حلها، فيما يؤكد دانييلز أن حسابه المصرفي هو "حساب جاري" ولا يتضمن حتى خدمة الـ(Overdraft) والتي تتيح لصاحب الحساب أن يسحب على المكشوف بعد أن ينفد المال من حسابه ويصل الى الصفر.

وقال متحدث باسم البنك إن المعلومات الأولية تشير إلى أن عملية السحب تمت بعد الدخول على الحساب من خلال التطبيق المثبت على الهاتف النقال، إلا أن البنك يقوم بالتحقيقات اللازمة لمعرفة ملابسات ما جرى للحساب.

 

 

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