سباق بين العائلة الملكية.. من برأيكم هو الفائز؟

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أقيمت المسابقات الخيرية في الحديقة الأولمبية في لندن، بمشاركة 150 من العدائين.

وقام الأمير هاري، جنبا إلى جنب مع الزوجين الملكيين، أخيه الأكبر الأمير وليام وزوجته كيت بالمشاركة في سباق التتابع في ماراثون بلندن.

وقد شارك النجوم الثلاثة مجموعة من 150 متسابقا آخر على مضمار الجري في الحديقة الأولمبية في لندن.

وفي المسابقة التي جرت في سباق 50 مترا، بدأ هاري البالغ من العمر 32 عاما أكثر حيوية ونشاط ولياقة، حيث استطاع أن يسبق منافسيه الأكبر سنا منه، (وليام البالغ من العمر 34 عاما وكيت البالغة من العمر 35 عاما) بما يقرب من متر تقريبا.