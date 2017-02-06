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حدث تاريخي غير مسبوق بتاريخ بريطانيا!

6
FEBRUARY
2017
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الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على وشك أن تحقق رقما قياسيا وحدثا تاريخيا غير مسبوق إذ ستصبح أول ملكة بريطانية تبقى على العرش طيلة خمسة وستين عاما.
 
غير أن قصر باكينغهام يقول إن أطول أبناء وبنات الأسرة الملكية جلوسا على العرش تعتزم قضاء يوم الاحتفال الاثنين بعيدا عن دائرة الضوء، مفضلة التأمل في حياة والدها الراحل.
 
ويتوقع أن تشهد الاحتفالات الرسمية باليوبيل الياقوتي إطلاق المدفعية بمتنزه بوسط لندن وعند قصر وقلعة "برج لندن" على الضفاف الشمالية لنهر التيمز، إضافة إلى موكب خيول عسكرية تجر قطع مدفعية حربية يعود تاريخها للحرب العالمية الأولى.
 
غير أن الملكة (تسعين عاما) ستبقى على بعد 175 كيلو مترا شمالا وتحديدا في مقر إقامتها الشتوية في ساندرينغهام هاوس في نورفوك حيث توفي والدها الملك جورج السادس بعد إصابته بسرطان الرئة عن عمر ناهز خمسة وستين عاما في السادس من فبراير 1952 بعد خمسة عشر عاما في الحكم.
 
وتفوقت الملكة إليزابيث على الملكة فيكتوريا كأطول ملوك وملكات بريطانيا بقاء في الحكم منذ عام 2015.
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