بالفيديو: قتل ابنتيه بعد التحرش بهما وتصويرهما!

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وهذا ما كان يفعله بهما!

شاشة نيوز - وكالات - نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقطع فيديو لشابتين سار وأمينة، أقدم والدهما المصري والذي يدعى ياسر عبد السيد على قتلهما في تكساس عام 2008.

وفي التفاصيل، فقد قام ياسر بتصوير ابنتيه ويتغزل بجسدهما أثناء نومهم بالاضافة الى التلفظ بكلمات غريبة حول جسدهما.

وتعود قضيّة الفتاتين الى الواجهة، بعد انتشار الفيديو، رغم فرار الوالد من عقوبة السجن 9 أعوامٍ، ليصبح اسمه على قوائم الهاربين في مكتب التحقيقات الفيدرالية.

وفي عام 1998 اتّهمت سارة وأمينة، والدهما بالتحرش الجنسي، إلّا أنّهما تراجعتا وادّعيتا أنّهما تكذبان في محاولة منهما للعيش مع جدّتهما خارج تكساس، إلّا أنّ الوالدة أكّدت أنّ هذه التهمة حقيقية.

وقام عبد السيد بإطلاق النار 11 مرة على بناته في السيارة أثناء اصطحابهما لتناول الطعام ليلة رأس السنة، بحجّة أنّ لديهما حبيب في المدرسة.