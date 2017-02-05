أنقذت رضيعتها من الحريق بإلقائها من النافذة.. ولكن!

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تمكنت أم أميركية من إنقاذ طفلتها الرضيعة قبل أن تلقى حفتها في ولاية إلينويز في الولايات المتحدة بعدما اشتعلت النار في منزلها.

وكشف المحققون أن الأم وتدعى شيلبي كارتر، قامت بعد حدوث الحريق بربط طفلتها بكرسي الأطفال المخصص للسيارة وألقت بها من النافذة العلوية للأسفل قبل أن تموت الأم اختناقا نتيجة الدخان الكثيف جراء الحريق.

وعثرت فرق الإطفاء خلال البحث في ركام المنزل الذي التهمته النيران على الأم متوفاة في الطابق الثاني من المنزل لكن الرضيعة عثر عليها بين أكوام من السجاد وتم نقلها إلى المستشفى وبعد إجراء الفحوصات لها تبين أنها بصحة جيدة.

وعبرت عائلة كارتر وأصدقاؤها عن شعورهم بالفخر نتيجة العمل الذي قامت به ابنتهم حين ضحت بحياتها من أجل إنقاذ حياة رضيعتها ذات الأسبوعين.