موقع إسرائيلي: فشل مدوٍّ لعملية الإنزال الأمريكية في اليمن

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عربي 21 -

ما زالت أصداء عملية الإنزال الأمريكية التي تمت في اليمن في التاسع والعشرين من شهر كانون الثاني الماضي ضد ما قيل إنه معسكر لتنظيم القاعدة، تتردد رغم التكتم الأمريكي على التفاصيل.

ففي الوقت الذي تم الكشف فيه عن أن عدد القتلى الأمريكيين بلغ ثمانية، اعتبر موقع "وللا" الإسرائيلي أن عملية الإنزال في اليمن، التي كانت أول عملية عسكرية يأمر بها الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب "فشلا مدويا".

ونقل "وللا" في تقرير نشره صباح السبت، وترجمته "عربي21"، عن خبراء عسكريين قولهم إن العملية تمت بدون الحصول على معلومات استخبارية كافية وبدون خطة للانسحاب أو خطة بديلة.

وأشار الخبراء إلى أن العملية قد أقرت في عهد الرئيس باراك أوباما وتقرر تأجيلها حتى يتم الحصول على معلومات استخبارية كافية، منوها إلى أن ترامب أجاز تنفيذ العملية بدون تحقيق هدف الحصول على معلومات كافية.

وفي السياق، كشف موقع صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية، النقاب عن أن عدد عدد الجنود الأمريكيين الذي قتلوا في العملية ثمانية، وليس واحدا كما زعمت الولايات المتحدة.