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عربي21-

نشرت صحيفة بريطانية، مقطع فيديو لتمثال تاريخي يشبه الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب.

وقالت صحيفة "نوتنغهام بوست"، إن زوار إحدى الكنائس البريطانية اكتشفوا الشبه الكبير بين التمثال التاريخي، وترامب.

وبحسب الصحيفة، فإن أحد سدنة الكنيسة، أكد أن التمثال كان مُتجاهَلا من غالبية الزوار قبل أن يتم الربط بينه وبين ترامب.

يشار إلى أن ناشطة تدعى سميرة أحمد، هي أول من غرد بصورة التمثال شبيه ترامب، عند زيارتها كنيسة "Southwell Minster".

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن ما لفت انتباه ناشطين، هو تطابق تسريحة الشعر بين ترامب، والتمثال. (شاهد الصورة المرفقة)