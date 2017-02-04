صواريخ ايرانية فوق رؤوس الاميركيين!

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حذر قائد “سلاح الجوفضاء” الايراني العميد امير علي حاجي زاده الاميركيين من “مغبّة ارتكاب اية حماقة ماسيجعل صواريخنا تنهمر على رؤوسهم”.

واشار العميد حاجي زاده، في تصريح ادلى به اليوم على هامش تنفيذ المرحلة الرئيسية لمناورات “اجواء الولاية”، في رد فعله على الذرائع التي يختلقها الاميركيون حيال التجارب الصاروخية في ايران واستهداف الاعداء لامن البلاد، موضحا ان “محاولات النيل من قدراتنا وخبراتنا في المجالات النووية والقوة الصاروخية والشؤون المماثلة الاخرى ليست سوى ذرائع لمناهضة النظام الاسلامي والشعب الايراني”.



وشدد على أن “القوات المسلحة تبذل جهودا متواصلة للدفاع عن امن الشعب الايراني ولو ارتكب الاعداء اية حماقة فان صواريخنا ستنهمر على رؤوسهم”.