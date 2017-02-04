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فضيحة للبنتاغون !

4
FEBRUARY
2017
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قدمت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية فيديو قديم سجل قبل 10 سنوات دليلا على نجاح مداهمة ضد الإرهاب نفذتها القوات الخاصة في الـ29 يناير/كانون الثاني الماضي في اليمن.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية بأن القيادة المركزية الأمريكية كتبت في تقرير نشر الجمعة، أنه تم القضاء على مجموعة قادة من تنظيم "القاعدة في الجزيرة العربية خلال عملية للقوات الخاصة للبحرية الأمريكية، مرفقة معه وصلة لمقطع فيديو تزعم أنه عثر عليه في مقر المتطرفين.

ويظهر في التسجيل رجل ملثم يشرح كيفية صنع المتفجرات. لكن وسائل إعلام محلية (يمنية) تعرفت مباشرة على المقطع الذي نشر على الشبكة العنكبوتية في عام 2007.

وتشير "تاس" إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية أزالت هذه المواد على الفور وألغت مؤتمرا صحفيا عبر الهاتف كان مخصصا للحديث عن المداهمة.

من جانبه، قال العقيد جون توماس، المتحدث باسم القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية، للصحفيين: "نحن لم نرد أن يظهر ذلك وكأننا نحاول عرض تسجيل قديم"، مبررا ما حصل بقوله: "نظرا لعدم وجود الوقت الكافي لتحليل كل شيء بدقة.. "نحن نحاول تقديم مثال على ما عثر عليه أثناء المداهمة".

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