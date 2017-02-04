living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصورة: بلبلة وغضب وترقب.. ماذا يجري داخل التليفزيون السوري؟!

4
FEBRUARY
2017
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

يعيش موظفو الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا حالة من الترقب والتوتر بانتظار صدور أسماء الموظفين “الفائض” في الهيئة، مع ورود اشاعات أنها ستصدر خلال الساعات القليلة القادمة.

حيث سيتم نقل المئات من عمال الهيئة من مهندسين واعلاميين إلى مؤسسات حكومية أخرى بوصفهم فائضاً عن حاجة التلفزيون السوري، ماأثار امتعاض العاملين به.

الإمتعاض وصل ليشمل بعض المدراء الرئيسيين في الهيئة، حيث وقع كل من وضاح الخاطر مدير إذاعة سوريانا، وهيثم حسن مدير الفضائية السورية، ووسام داوود مدير المركز الإخباري، وقعوا بياناً جريئاً أعلنوا فيه أنهم يعتبرون أنفسهم “فائضاً” مع باقي الزملاء ضمن القوائم التي ستصدر قريباً، ونشروا البيان على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

 وجاء في البيان حرفيا : نحن الموقعين أدناه، هيثم حسن مدير الفضائية السورية، وضاح الخاطر مدير إذاعة سوريانا، وسام داوود مدير المركز الإخباري، نعلن انحيازنا الكامل والمطلق للعاملين في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ممن صنّفوا بشكل اعتباطي على أنهم (فائض) لا حاجة له في الهيئة المحترمة، ونؤكد أننا نربط مصيرنا بمصيرهم، فإما نبقى معاً، أو نمضي معاً، إذ لا يمكننا السكوت على وصم الناس بأنهم بلا فائدة، عبر إجراءات ارتجالية غير مدروسة.

ولا نقبل مطلقاً أن يتم التعامل مع مواطنين سوريين، أياً يكن وضعهم أو مرتبتهم الوظيفية بهذا الاستخفاف بهم وبذويهم وبمستقبلهم قبل حاضرهم. وندعو الجهات التي تحضّر لما يسمى قوائم (الفائض)، للتروي ومراجعة نفسها وجدانيا وأخلاقيا وقانونيا، وأن تسأل نفسها: ماذا ستقول لأبناء موظف ملتزم بعمله لسنوات طويلة، عندما يسألونها: لماذا تهينه وتصفه بأنه بلا فائدة؟ وماذا ستقول لأبناء موظف على نظام البونات، عندما يعود في آخر الشهر إلى أطفاله بلا راتب أو بالأصح بلا خبز؟؟!

كما نسأل هذه الجهات: لماذا تصر على القول بأن المديرين المباشرين هم من وضعوا هذه القوائم!! وتعمل كمن يدبّر مكيدة، أو ينفذ مؤامرة!! وإن كانت مقتنعة بما تفعل، لتقل لنا ممَّ تخاف؟ كما نعتقد أن القول بأن الهدف من هذه العملية مكافحة الفساد لم يعد يقنع أحداً، لأن من يشملهم هذا القرار العتيد، لا يملكون قصورا في العاصمة أو سواها، ولا حسابات في سويسرا.. وأكثر من ذلك،

معظمهم يعيشون في عشوائيات لا يسكنها إلا الفقر، ولذلك إن كان هؤلاء هم الفاسدين في بلدنا، فإننا مع الفساد الذي يمارسه الفقراء ليطعموا أطفالهم. ويهمنا أيضا أن نؤكد لجميع المتسائلين عن ماهية هذا القرار ومن وراءه، أن أيّاً من المديرين المباشرين، لم يكن له يد في هذا الإجراء الذي يتنكّر لجهود الناس وإخلاصهم وصبرهم. وأخيرا فإننا نطلب من إداراتنا المحترمة ومن وزارتنا وحكومتنا أيضاً العودة عن هذا القرار، وإذا كان ذلك صعباً، فليعتبرونا من ضمن الفائض، إذ لا نرى معنى لوجودنا في مكان يظلم فيه الفقير الصابر، وتقدم التشريفات للفاسدين المغامرين.

وأكدت مصادر خاصة للحدث نيوز عن نية موظفي التلفزيون السوري من اعلاميين ومهندسي الاعتصام أمام مبنى التلفزيون الرسمي في العاصمة دمشق دون أن تأكد المصادر أو تنفي مشاركة المدراء الموقعون على البيان والسابق ذكرهم في الاعتصام.

يذكر أن العاملون في الهيئة كانوا قد اعتصموا قبل عدة أشهر احتجاجاً على تفعيل نظام البصمة في الدوام الرسمي، وقد حضر رئيس الحكومة السورية عماد خميس إلى مكان الاعتصام واجتمع مع مدير الهيئة ووزير الاعلام، ولكن الاعتصام باء بالفشل وفعل نظام البصمة لمرتين يومياً.

الحدث نيوز
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout