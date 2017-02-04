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بصورة واحدة.. وزيرة سويدية "ترد" على ما فعله ترامب

4
FEBRUARY
2017
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في رد فاعل ساخر، ومؤثر في آن، نشرت نائبة رئيس الوزراء السويدية، إيزابيلا لوفين، صورة فوتوغرافية تمثل ردا متحديا على صورة شهيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وظهر ترامب في 23 يناير الماضي بصورة مثيرة للجدل، خلال توقيعه على أمر تنفيذي خاص بوقف الأموال الاتحادية التي تذهب لمنظمات غير حكومية تساعد في توفير خدمات الإجهاض للمرأة.

لكن مراسم توقيع ترامب أثارت سخرية وامتعاض من قبل ناشطين في مجال الصحة الإنجابية وحقوق الإجهاض، إذ لم يعجب كثيرون أن الرئيس الأميركي قام بتوقيع الأمر، الذي يمكن أن يؤثر على حياة مئات الآلاف من النساء، بينما كان يحيط به عدد كبير من المسؤولين الرجال، دون وجود امرأة واحدة.

وبعدما أثارت صورة الرئيس الأميركي خلال التوقيع جدلا واسعا وانتقادات، اختارت لوفين، التي تشغل أيضا منصب وزيرة البيئة والتنمية، الرد بطريقتها، وقد جاءت من "الطراز" ذاته.

فقد نشرت لوفين صورتها في مكتبها خلال توقيع مذكرة رسمية بينما تحيط بها 7 سيدات من زميلاتها بالعمل، دون وجود رجل واحد، في مشهد يتناقض تماما مع مشهد توقيع ترامب لقراره المثير للجدل.

والأدهى أن علامات الحمل ظاهرت واضحة على إحدى السيدات مما يؤكد نية السخرية من صورة ترامب وقراره المتعلق بالإحهاض، علما بأن الوزيرة نشرت على "تويتر" أنها وقعت قرارا يتعلق بالمناخ، دون الإشارة من قريب أو بعيد للرئيس الأميركي، تاركة الأمر كله لذكاء المتابعين.

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