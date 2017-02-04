لاجئ يصارع الأمواج للوصول الى اليونان.. لكن ما كان يحمله في يده سيصدمكم!

A + A -

ضبطت فرق خفر السواحل التركي، لاجئا خلال محاولته التسلل إلى اليونان، وبحوزته قطته التي جازف معها بحياته في بحر إيجة وذلك نقلا عن وكالة الأناضول التركية.

وضبطت الفرق اللاجئ طارق كمجي، ضمن مجموعة من الأجانب معظمهم سوريون، على متن قارب مطاطي، خلال محاولتهم الوصول إلى جزيرة خيوس اليونانية، انطلاقا من ولاية إزمير غربي تركيا.

وقال كمجي الذي أخرج قطة من حقيبته، في تصريح صحفي، خلال إجراءات تسجيل أسماء المضبوطين، إنه يحب كثيرا قطته الإيرانية، التي أطلق عليها اسم "سامبا".

ولفت كمجي إلى أنه لم يستطع التخلي عنها، وقرر أخذها معه، في رحلة الهجرة.

وقدمت فرق منظمة الهجرة الدولية، مساعدات تشمل أغذية وملابس، للاجئين، الذين يبلغ عددهم 62 شخصا، بينهم 58 سوريا و3 من الكونغو إضافة إلى مواطن تونسي.