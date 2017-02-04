وجّهت رسالة استغاثة من الحمام ونشرت هذه الصورة.. فما قصتها؟!

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وجهت امرأة استرالية رسالة استغاثة إلى متابعيها على موقع "إمغور" للتواصل الاجتماعي طلبت منهم مساعدتها بعدما علقت في حوض الاستحمام.

وبحسب ما كشفت صحيفة "دايلي مايل" البريطانية فإنّ المرأة التقطت صورة لقدميها وهي ممددة في حوض الاستحمام، حيث علقت لمدة 30 دقيقة، بعدما وضعت فيه كمية كبيرة من زيت جوز الهند، في محاولة منها لعلاج التهابها الصدري وارتفاع درجة حرارتها بإحدى الوصفات المنزلية.

وبموجب هذه الوصفة، تمددت المرأة التي عرّفت عن نفسها بإسم "دنشان"، في حوض الاستحمام الذي ملأته بزيت جوز الهند، وعلقت فيه لمدة نصف ساعة.

ولحسن الحظ، تمكنت من إنقاذ نفسها، بعدما ملأت حوض الاستحمام بالمياه وأزالت عنه رواسب زيت جوز الهند.