living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عائلة الطبيب الذي تعقب بن لادن ممنوعة من التعليم.. والسبب؟

4
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال محامي أسرة شكيل أفريدي، الطبيب المسجون الذي يعتقد أنه ساعد وكالة المخابرات المركزية الأميركية في الوصول إلى مخبأ أسامة بن لادن في 2011، إن السلطات الباكستانية رفضت إصدار بطاقات هوية لأسرة أفريدي وهو ما يمنع أولاده من الالتحاق بالتعليم الجامعي.
 
واتهم أفريدي بالخيانة بعد أن ذاعت أنباء بأنه ساعد المخابرات المركزية الأميركية في جمع عينات من الحمض النووي (دي.إن.إيه) لأسرة بن لادن، مما مهد لغارة سرية شنتها وحدة خاصة من البحرية الأميركية قتل فيها زعيم القاعدة في بلدة أبوت أباد.
 
وألقي القبض عليه بعد أيام من العملية الأميركية التي احتجت باكستان عليها، بدعوى أنها انتهاك لسيادتها ووجهت إليه اتهامات بمساعدة متشددين.
 
وقال قمر نديم محامي الأسرة في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد الجمعة، إن السلطات رفضت إصدار بطاقة هوية وطنية لابنة أفريدي البالغة من العمر 19 عاما وابنه (21 عاما) وهي وثيقة أساسية للباكستانيين.
 
وأضاف نديم أن ولدا أفريدي يحتاجان بطاقة الهوية للالتحاق بالتعليم الجامعي، لكن السلطات رفضت طلبهما لأن والدهما ممنوع من مغادرة البلاد.
 
وأبلغ متحدث باسم وزارة الداخلية رويترز أن الوزارة لم تعرقل الطلب.
 
وفي مايو الماضي انتقدت وزارة الخارجية الباكستانية بغضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليقات له أثناء حملته الانتخابية، قال فيها إنه يمكن حمل باكستان على الإفراج عن أفريدي "في غضون دقيقتين".
 
وبعد تنصيب ترامب الشهر الماضي تعهد وزير القانون الباكستاني بعدم الإفراج عن أفريدي على الرغم من أي ضغط أميركي.
 
وتعيش زوجة أفريدي مع ابنيها وابنتها في مكان سري لأسباب أمنية.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout