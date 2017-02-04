آخر ما كتبه منفذ هجوم "اللوفر" على تويتر.. مخيف!

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نشر موقع اليوم السابع المصري صورا خاصة لـ" عبد الله رضا رفاعى الحماحمى"، المشتبه به فى تنفيذ عملية الهجوم على متحف اللوفر الفرنسي صباح الجمعه، وأخر تدوينات كتبها على حسابه عبر موقع "تويتر" قبل تنفيذ عملية الهجوم بساعة قال فيها: " لا تفاوض ، لا مساومه ، لا مداهنه .. ثبات لا تراجع ، حرب لا هوادة فيها"، وسبقها بعدة تدوينات أخرى مكتوب فيها "هم يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم .."، و"اصبري يا أماه فإنك على الحق !إن من ينظر بعين العقل والمنطق يرى بأن ماشطة فرعون أهلكت نفسها وأولادها ولو أنها"، و" لماذا يخافون من قيام دولة للإسلام؟!