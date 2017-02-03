living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

«الداخلية» المصرية: منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس مصري

3
FEBRUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 أكدت قناة العربية أن منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس مصري الجنسية من محافظة الدقهلية ويدعى عبد الله رضا رفاعي الحماحمي.

وقال مصدران أمنيان في مصر، إن وزارة الداخلية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بسلاح أبيض، اليوم الجمعة، مصري الجنسية.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، أنهما في انتظار الحصول على مزيد من
المعلومات قبل فتح تحقيق.

وأصيب المهاجم عندما أطلق جنود الرصاص عليه.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، ان الانتشار الامني في منطقة متحف اللوفر اتاح تفادي عمل «له طابع ارهابي»، مشيرا الى ان التهديد من هجمات جديدة يبقى «قائما».

واضاف هولاند من مالطا، حيث يشارك في قمة اوروبية ان العملية الامنية المعروفة بـ «سنتتنيل» (حارس)، «اتاح حتى وان كان المستهدفون عسكريين، تفادي عمل له طابع ارهابي بالتأكيد».

وأوضح انه «يعود للقضاء القيام بالتحقيق اللازم في الاعتداء».

وكانت مصادر مقربة من التحقيق في شأن الهجوم على متحف اللوفر في باريس قد أكدت أن المؤشرات الأولية تدل على أن المشتبه به مصري وصل إلى فرنسا نهاية يناير الماضي.

وأضافت أن المشتبه به دخل فرنسا عن طريق دبي وقدم نفسه على انه مصري.

وكان رجل قد هاجم صباح اليوم الجمعة دورية عسكرية بسلاح أبيض قرب متحف اللوفر في باريس، صارخا «الله أكبر»، قبل ان يصاب بجروح خطيرة عندما اطلق جندي النار عليه، في اعتداء اعتبرته السلطات عملا «ارهابيا».

الراي الكويتية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout