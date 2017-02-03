«الداخلية» المصرية: منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس مصري

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أكدت قناة العربية أن منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس مصري الجنسية من محافظة الدقهلية ويدعى عبد الله رضا رفاعي الحماحمي.

وقال مصدران أمنيان في مصر، إن وزارة الداخلية تلقت تأكيدا من السفارة المصرية في باريس بأن المشتبه به في الهجوم على جندي بمتحف اللوفر بسلاح أبيض، اليوم الجمعة، مصري الجنسية.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث لوسائل الإعلام، أنهما في انتظار الحصول على مزيد من

المعلومات قبل فتح تحقيق.

وأصيب المهاجم عندما أطلق جنود الرصاص عليه.

من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، اليوم الجمعة، ان الانتشار الامني في منطقة متحف اللوفر اتاح تفادي عمل «له طابع ارهابي»، مشيرا الى ان التهديد من هجمات جديدة يبقى «قائما».

واضاف هولاند من مالطا، حيث يشارك في قمة اوروبية ان العملية الامنية المعروفة بـ «سنتتنيل» (حارس)، «اتاح حتى وان كان المستهدفون عسكريين، تفادي عمل له طابع ارهابي بالتأكيد».

وأوضح انه «يعود للقضاء القيام بالتحقيق اللازم في الاعتداء».

وكانت مصادر مقربة من التحقيق في شأن الهجوم على متحف اللوفر في باريس قد أكدت أن المؤشرات الأولية تدل على أن المشتبه به مصري وصل إلى فرنسا نهاية يناير الماضي.

وأضافت أن المشتبه به دخل فرنسا عن طريق دبي وقدم نفسه على انه مصري.

وكان رجل قد هاجم صباح اليوم الجمعة دورية عسكرية بسلاح أبيض قرب متحف اللوفر في باريس، صارخا «الله أكبر»، قبل ان يصاب بجروح خطيرة عندما اطلق جندي النار عليه، في اعتداء اعتبرته السلطات عملا «ارهابيا».