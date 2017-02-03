أين اختفت زوجة ترامب منذ 12 يوماً؟!

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فيما يشكل الجناح الغربي للبيت الأبيض مصدراً كثيفاً للأخبار منذ تنصيب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، يبدو أنّ الجناح الشرقي حيث يُفترض أن تسكن عائلة الرئيس الأميركي على غير هذه الحال تماماً.

خلال الأيام الـ12 الأخيرة، لم تظهر السيدة الأولى في الولايات المتحدة ميلانيا ترامب، التي كانت قد أشارت سابقاً إلى أنها ستقضي وقتها بين واشنطن ونيويورك حيث يكمل إبنَيْها عامهما الدراسي.

وحينما توجّه ترامب الأربعاء الماضي لتقديم العزاء إلى عائلة أحد جنود البحرية الأميركية، كان برفقة ابنته إيفانكا، من دون زوجته ميلانيا.

وكان الظهور الأخير للسيدة الأميركية الأولى في 21 كانون الثاني عندما زارت الكاتدرائية الوطنية في واشنطن، لتنتقل في اليوم التالي، الذي صادف الذكرى الـ 12 لزفافها وترامب.. مباشرة إلى نيويورك!