"لغز" حيّر العالم على مدى 100 عام.. هل يمكنكم حلّه؟

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نشر أحد المستخدمين ويُدعى آلان شيرين لغزاً على منصة موقع "Play Buzz"، وهو عبارة عن صورة فيها مجموعة من الزهور تحت عنوان "اعثرْ على الوجوه بين الزهور".

وأصلُ هذا اللغز يرجع إلى عام 1881، إذ كانت تُطبَع على الجزء الخلفي من بعض الإعلانات، وكان الأطفال هم المَعنيين بها في المقام الأول. ومنذ ذلك الحين - أي منذ أكثر من 100 عامٍ تقريباً - والناسُ محتارون في البحث عن حل تلك الصورة الشهيرة.

إذ إنّ عددَ الوجوه الموجودة في الصورة ليس معروفاً. ولقد أجمعَ أكثرُ المستخدمين على أنهم ستة وجوه، فماذا عنكم أنتم؟ كم وجهاً وجدتُم؟

إذا فشلتم في عدِّ الوجوه، يمكنكم معرفة حلّ اللغز من هنا.

(huffpost)