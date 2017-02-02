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انتحل صفة عامل توصيلات للاعتداء عليها.. إليكم ما حصل!!

2
FEBRUARY
2017
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ألقت القوى الأمنية السعودية القبض على شخص انتحل صفة عامل توصيلات، في محاولة للاعتداء على امرأة واغتصابها في مدينة الدمّام.


ونقل موقع "سبق" المحلي عن مصادر أن "المرأة تعرفت على المتهم بعد استدعائها عقب توقيفه، وأحيل المتهم إلى هيئة التحقيق والادعاء".

وأضافت المصادر: "الشخص أوهم المرأة عند الوقوف عندها أنه موظف الشركة وقدم لها لتوصيلها فقامت بالركوب معه وطلبت منه توصليها لأحد المستوصفات فأخذ يتجول بين شارع وآخر إلى أن أوقف السيارة في أحد الشوارع الضيقة وحاول الرجوع للمقعد الخلفي فحاولت المرأة ضربه بآلة كانت بالسيارة فقام بالاعتداء عليها وحاولت الاتصال بالشرطة فأخذ الهاتف الجوال من يدها".

وأردفت المصادر ذاتها: "المرأة كسرت نافذة السيارة للاستنجاد بالمارة فحاول مقيم مساعدتها إلا أن الشاب المتهم أسقطها من السيارة وفرّ من الموقع".

وأكدت مصادر "سبق" أن المرأة المجني عليها تقدمت ببلاغ أمني من هاتفها عند سقوطها من السيارة لتباشر الجهات الأمنية القضية وتبدأ جهود البحث والتحري.

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