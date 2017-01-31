قال لها "عاهرة" بسبب حجابها فردَّت عليه بفيديو حقَّق نحو مليوني مشاهدة.. هذا ما جرى في مقهى بأميركا!

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انتشر بكثافة مقطع فيديو يُظهر سيدة أميركية مُسلمة ظلّت هادئة بينما كانت تتعرّض للتحرّش ونوديت بـ"العاهرة" في مقهى بمنطقة أتلانتا الشرقية، بولاية جورجيا الأميركية.

تقرير نشرته صحيفة دايلي ميل البريطانية، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2017، ذكر أن أسماء الحوني، المسلمة الأميركية، كانت تجلس على طاولة داخل مقهى "جو"، بمنطقة أتلانتا عندما قام رجل، عرّفته لاحقاً العديد من المنصات الإخبارية باسم روب كولر، على ما يبدو بالتقاط صورة لها.

وقالت أسماء، التي كانت تعمل على حاسبها الآلي وقت الواقعة، في حديثها لموقع Creative Loafing إنها نظرت إلى أعلى فوجدت رجلاً يوجّه هاتفه نحوها، كما لو كان يلتقط صورة.

وبدأت السيدة البالغة من العمر 39 عاماً في تسجيل مقطع فيديو، عندما سألته عمّا كان يفعل.

"أهلا روب، تحب التقاط الصور؟" هكذا قالت أسماء في المقطع مُضيفة "تحب التقاط صور لي على وجه الخصوص؟".

وكان الرجل يضحك ويسأل بينما يقوم بإبعاد هاتفه قائلاً "هل تشعرين بالإساءة؟".

وأسماء – وهي مواطنة أميركية وقد تخرّجت في جامعة ولاية جورجيا الأميركية عقب دراسة العلوم السياسية كما أنها مُتدرّبة تشريعية لدى النائبة عن الولاية بريندا لوبيز- ردّت وقالت "لا"، وإنما كانت تسأل لماذا كان يلتقط صورة لها.

واستمر الرجل في الوقوف هناك والضحك، قبل أن يقول "هذا سؤال جيد".

ثم قالت أسماء "هذا روب من أتلانتا، وينكر أنه من المدينة ويزعم أنه من ديتريوت، بدلاً من ذلك".

وسألها الرجل "لماذا أنت عصبية للغاية"، فردّت أسماء "نعم، ماذا أخرجك عن اتزانك؟" وأضافت "أنا أود أن أعرف لماذا تأتِي إلى هنا وتلتقط صورة لي".

وقال روب، الذي كان جالساً أمام أسماء في هذه اللحظة "أنا أقف في مقهى أظن أنه مثير للاهتمام".

وأضاف "أنا أرى هذا الرجل يجلس هنا ويبدو كمُشغل DJ، وأنا ظننت أنه حقاً مكان لطيف، لذا ولكوني من ديترويت، التقطتّ صورة للمقهى وللرجل الواقف هناك، وهو بوضوح ليس مُشغل DJ، وكنا سنضحك".

وتابع " كنت سأنشر ذلك على فيسبوك، ثم بدأت أنت في التصرف كعاهرة".

فسألت السيدة لمرّة ثانية بهدوء قائلة "إذا، أنا الآن عاهرة؟"، فرد ببساطة قائلاً "نعم أنت كذلك".

وسألته للمرّة الثانية "لأنني سألتك لماذا تلتقط صورة لي؛ أنا عاهرة؟".

فرد قائلاً "كان لطيفاً للغاية أن ألتقي بك"، وتحرّك كما لو كان سينهض من على الطاولة.

وسألته أسماء لاحقاً ما هي وظيفته؛ ولكنه رد قائلاً "هل معك البطاقة الخضراء (غرين كارد)؟".

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فسألت أسماء –وهي مواطنة أميركية– باستنكار "إذاً؛ هل أنت تعتقد أنني لست أميركية؟".

وأُبعِد روب من قِبل رجل آخر وخرج كلاهما من المقهى سوياً.



واجهوهم بالكاميرا

ونشرت أسماء المقطع الصادم للواقعة على صفحتها بموقع فيسبوك، 28 يناير/كانون الثاني 2017، وقد شاهده نحو مليوني شخص (1.7 مليون مشاهدة).

وكتبت أسماء في منشورها "واجهوا الشجار بكاميراتكم. هذا روب من ديترويت، وجاء وظن أنه من الجيد أن يُخرج كاميرته ويلتقط صورة لي".

وأضافت "سألته هل تأخذ صورة لي؟ قال نعم، قلت لماذا، فقال "أنا أرغب في ذلك.

لذا أخذت هاتفي وبدأت في تصويره، انشروا على نطاق واسع، العنصريون يشعرون بالجرأة الآن".

وبدأت أسماء، وهي سيدة مُسلمة ترتدي الحجاب، في تلقّي دعم كبير منذ أن نشرت المحادثة عبر الشبكات الاجتماعية.



هكذا رد كولر

ونشرت إحدى المُستخدمات تُدعى ميس سالمان أبوجريس، صورة لتعليقات على الفيديو تظهر صورة لنفس المقهى الذي حدثت فيه الواقعة، مصحوبة برسالة من رجل يُدعى روب كولر، يصف الحادث باعتبار أنه "تم اعتراضه من قِبل ناشطة مسلمة".

وكان نص الرسالة التي يزعم أنها نُشرت من حساب الرجل يقول "لقد تم اعتراضي من قِبل ناشطة مسلمة في مقهى، وكانت قلقة أنني كنت ألتقط صورة لها".

"وبإمكانكم أن تروا بواسطة هذه الصورة أنها ليست فيها حتّى، ظننت أنه جو لطيف وكنت سأشاركها عبر فيسبوك، ثم بادرت أسماء الحوني بالحديث معي لالتقاط صورة ببساطة".

"أصدقاؤها المتشددون لاحقاً بدأوا في التواصل معي وإخباري أنهم سيقتلونني، كان بإمكاني أن أقول في هذه اللحظة أنني متفق مع موقف دونالد ترامب بشأن الهجرة، ولكن الحقيقة هي أنني لا أفعل، فهذه أرض المهاجرين، اعتذاراتي لكل أصدقائي وعائلتي وزملائي وعملائي".

وتابع "كان علي أن أتعامل مع الموقف بطريقة أفضل، أنا سأتحسّن وسأكون أفضل بتلك التجربة، شكراً لك يا أسماء؛ أنا تعلّمت وسأنضج من تلك التجربة".

ويبدو أنه اضطر إلى إغلاق حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد انتشار الفيديو بهذا الشكل الواسع.

وذكرت صحيفة دايلي ميل أنها حاولت التواصل مع الرجل الذي يُدعى في الفيديو باسم روب كولر، للتعليق على الواقعة.

وأصدر "مقهى جو" بياناً بشأن الواقعة على موقع فيسبوك، قائلاً "هناك فيديو يُتداول عبر فيسبوك لمواجهة بين إحدى زبائننا الأعزّاء ورجل يقول أشياء فظيعة لها".

وأضاف "نحن لا نتغاضى عن تصرّفات مثل هذه، ونشعر بالتقزز من ذلك بشكل صريح؛ مقهى جو مكان مُرحِّباً، ومكاناً آمناً للناس من كل العرقيات والألوان والأجناس.. إلخ".

"إذا كنت في متجرنا في أي وقت، وتشعر بالتهديد وعدم الارتياح، من فضلك أخبر عضو بطاقم العاملين، وتذكر من فضلك أن تحب الناس وتُظهر الطيبة دائماً".

وتأتي الواقعة في أعقاب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذي بشأن الهجرة، والذي يحظر دخول البلاد على المسافرين من 7 بلدان ذات أغلبية مُسلمة، بما فيها ليبيا، التي ترجع أصول أسماء إليها.

وأثار حظره احتجاجات في أنحاء البلاد والعالم على مدار نهاية الأسبوع.



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