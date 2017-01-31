"الكل ارتمى على الأرض ووقعت المجزرة".. تفاصيل صادمة عن هجوم "كيبيك" الإرهابي!

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ذعر وصرخات ودعوات تضرع تسابق أصوات الرصاص.. هذا ما حدث مع اللحظات الأولى لـ "مذبحة كيبيك"، كما يرويها عابدي وهو أحد المسلمين الذين نجوا من الهجوم الذي استهدف مسجدا في مقاطعة كيبيك الكندية يوم الأحد وقتل فيه 6 أشخاص.

وقال عابدي، الذي لم يكشف عن اسمه الكامل لرويترز، إن أول ما لفت أنظارهم صيحة "الله أكبر" التي جاءت من ناحية مدخل المسجد.

وأضاف أن المهاجم بعد ذلك أطلق سيلا من الطلقات العشوائية مع شخص آخر باتجاه المصلين، لافتا إلى أن "نبرة صوت الشخص تؤكد بأنه لم يكن مسلما لأنها مختلفة عن شخص يتكلم العربية أو يمكنه قراءة القرآن".

يذكر أن هذا الشاهد قال إن رجلين هاجما المسجد، بينما تؤكد الشرطة أن شخصا واحدا هو من نفذ الهجوم ويدعى ألكسندر بيسونيت.

وأضاف عابدي، الطالب البالغ من العمر 22 عاما "التفتنا جميعا، وعند ذلك بدأوا بإطلاق النار". وقال إنه نجا من 3 رصاصات مررن فوق رأسه.

وتابع: "الكل ارتمى على الأرض، لكن الأشخاص الذين كانوا واقفين لأداء الصلاة، بينهم اثنان في نفس الصف الذي كنت فيه، أصابتهما الطلقات".

وأوضح أن المصلين جميعا تمددوا على الأرض وأخذوا يتضرعون لله لينجيهم من المذبحة، فيما خشي هو من صعود المهاجمين للطابق العلوي حيث تجمع النساء والأطفال.

يشار إلى أن السلطات وجهت يوم الاثنين، إلى ألكسندر بيسونت، 6 تهم بالقتل العمد، و5 تهم بالشروع في القتل بسلاح مصنف بأن استخدامه مقيد.

وأسفر الهجوم عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 17 آخرين، ووصفه رئيس الوزراء جاستن ترودو بأنه عمل إرهابي.