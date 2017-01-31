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إيران تختبر أول صاروخ باليستي في عهد ترامب

31
JANUARY
2017
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قالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية إن إيران اختبرت أول صاروخ باليستي في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في انتهاك واضح آخر لقرار الأمم المتحدة.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكين أن الصاروخ الباليستي متوسط المدى "خورامشهر" انطلق لمسافة 600 ميل قبل أن ينفجر في تجربة فاشلة.
ووفقا للشبكة القريبة من ترامب، فإن الصاروخ جرى إطلاقه من موقع معروف جيدا لإجراء الاختبارات خارج سمنان، على بعد نحو 140 ميلا شرق العاصمة الإيرانية طهران، أمس.

ويعد هذا الاختبار هو ثاني اختبار لصاروخ باليستي منذ شهر يوليو/تموز الماضي، الذي وقع فيه الاتفاق النووي بين إيران وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وألمانيا.

وكان قرار الأمم المتحدة رقم 2231، دعا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى عدم إجراء مثل هذه الاختبارات.

من جانه أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مؤتمر صحفي اليوم، أن النشاط الصاروخي الإيراني ليس جزءا من الاتفاق بشأن برنامجها النووي ولا يرتبط به.

 

 (sputnik)

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