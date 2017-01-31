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نشرت كاثرين بلاكيت، البالغة من العمر 22 عاماً، صوراً لحبيبها توماس رافن البالغ من العمر 42 عاماً، على موقع "فيسبوك" بعدما تراكمت عليها ديون البطاقات المصرفية card debts الخاصة بها بعد انفصالهما.



وقد انهالت التعليقات على الصور، ما أدهش الشابة، إذ إن عدداً كبيراً من الناس قد تحدّثوا عن تجارب مماثلة لهم مع توماس، والملفت هو أن إحدى الفتيات قد تمنّت لو أنها لم تلتقِ به.



وكانت كاثرين قد غادرت منزلها الذي كانت تعيش فيه سابقا كي تقطن مع توماس، إلا انها بدأت تشعر بالقلق عندما بدأ يشتري أغراضاً لنفسه مستخدماً بطاقة الائتمان الخاصة بهما والتي من المفترض أن تُستخدم في حالات الطوارئ فقط. من ثمّ اكتشفت الشابة أنه اشترى لها هدية عيد الميلاد، إضافة الى هدايا أطفاله، بواسطة البطاقة نفسها.