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كوافير ميلانيا ترامب يكشف تكلفة مكياجها في حفل التنصيب

31
JANUARY
2017
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من أجل حضور حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب، كانت السيدة الأولى محاطة بفريق من خبراء التجميل ومصففي الشعر، وعلى رأسهم نيكول بريل، ومردخاي ألفوو، اللذين كشفا فيما بعد تكلفة المكياج والتسريحة.

عندما بدأ حفل التنصيب، بدت ميلانيا ترامب للوهلة الأولى بأناقة جاكلين كينيدي زوجة الرئيس الأميركي الراحل جون إف كينيدي، وذلك باعتراف الجميع، فكم كلف سيدة البيت الأبيض الجديدة ذلك؟ هذا ما أجاب عنه موقع Le figaro الفرنسي.


مستحضرات تجميل بـ 630 يورو

استدعت ميلانيا ترامب من أجل هذا الحدث الكبير، مجموعة من أخصائيي التجميل، ومن بينهم نيكول بريل محل ثقة ميلانيا منذ 17 عاماً، التي وضحت في مقابلة لها مع مجلة Us Weekly تفاصيل مراحل وضع المكياج من أجل حفل التنصيب، وتقول أنه بحسب خبراء التجميل، أن العنصر الأساسي هو الحفاظ على رطوبة البشرة.

ولم يكن لدى السيدة الأولى أي مانع في وضع مستحضرات العناية بالبشرة، والتي تكون فى صورة مياه للبشرة (Face lifting Water)، وسيروم (Face Perfecting Serum)، بتكلفة 675 دولاراً (630 يورو).

وأضافت بريل: "إذا كان خبراء التجميل يرون أن هذه المنتجات باهظة الثمن فهذا يرجع لأن كل عبوة تتطلب 46 ساعة تصنيع وأيضاً يرفق مع المنتج وصفة خاصة".


عيون كحيلة وشفاه لامعة

بجانب المكياج الخفيف، وضعت خبيرة التجميل لمسة دافئة من مكياج العين الضبابية (سموكي)، وملمع شفاه، مع تحديد الشفاه بقلم 24/7 Glide On من Urban Decay ومظلل Cruz ، وملمع شفاه Naked Ultra Nourishing من نفس العلامة التجارية مع مظلل Lovechild.

ومن أجل حفلة الرقص التى تلت ذلك، وضعت بريل لميلانيا مكياجاً يتناسب مع سهرة المساء، حتى أنها جعلت لون الجفون أقوى، واستخدمت لوناً برونزياً من ماركة Estée Lauder وقلم بني اللون من Urban Decay من أجل الشفاه، وأيضاً أحمر شفاه Vice من نفس العلامة التجارية، والذي يعطي في النهاية لمعاناً رائعاً.

ومن فوق ذلك اللمعان يظهر أثر تحديد القلم الرصاص على الشفاه، وذلك القلم من Estée Lauder العلامة التجارية التي تستخدمها النساء بشكل يومي، والتي لا يكون هناك صعوبة فى معرفتها.


تسريحة الشعر

كشف مردخاي ألفوو كوافير ميلانيا ترامب لمجلة أميركية، أن سر تسريحة السيدة الأولى يكمن في ارتدائها كعكة الشعر الأنيقة والمتطورة التي صممها لها خصيصاً من أجل حفل التنصيب.

وسلط رالف لورين، مصمم الأزياء الضوء على ثوبها غالي الثمن، قائلاً: "الرداء قص ببراعة مع رقبة عالية لا تظهر إلا مقدمة عنقها، إنها أناقة الخمسينيات بلمسات عصرية، وكان من المهم ألا تتداخل الألوان مع بعضها، لذلك كان أحادي اللون".


أسعار منتجات التجميل

- قلم شفاه رصاص 24/7 Glide-on من Urban Decay بـ 18,50€ متوفر على urbandecay.fr

- ملمع شفاه Naked Ultra-Nourishing من Urban Decay بـ 21€ متوفر على urbandecay.fr

- لون تظليل الجفون Pure Color Envy من Estée Laude بـ 30€ متوفر على esteelauder.fr

- قلم العيون 24/7 Glide-On من Urban Decay بـ 18,50€ متوفر على urbandecay.fr

- أحمر شفاه Vice من Urban Decay بـ 18,50€ متوفر على
urbandecay.fr

- قلم شفاه Double Wear من Estée Lauder بـ 21,50€ متوفر على esteelauder.fr

 

(huffpost)

 

 

 

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