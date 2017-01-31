فرنسا تمنع المطاعم من تقديم المشروبات الغازية لمحاربة السمنة

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حظرت فرنسا المطاعم من تقديم المشروبات الغازية التي تحتوي كميات كبيرة من السكر بشكل غير محدود للزبائن في محاولة لمكافحة السمنة، مع إمكانية فرض غرامة مالية على من يخرق الحظر.

صدر قرار الحظر في أبريل/نيسان 2015 إلا أنه أصبح قيد التنفيذ بدءا من يوم الجمعة 27 يناير كانون الثاني 2017. وينص القرار على أن من غير القانوني بيع أو تقديم المشروبات الغازية بشكل غير محدود وبطريقة مجانية للعملاء.

وينطبق هذا الحظر على جميع المشروبات التي تحتوي على السكر المضاف بما في ذلك المشروبات المخصصة للرياضيين والمشروبات المركزة لعصير الفواكه.

والجدير بالذكر أن نصف البالغين في فرنسا يعانون من زيادة الوزن بحسب ما ذكرته دراسة حديثة، كما وجدت النتائج أن أكثر من 15% من الرجال والنساء فوق سن الـ 30 يعانون من السمنة المفرطة.

وسبق لفرنسا أن حظرت نصب آلات بيع تلك المشروبات في المدارس في عام 2004 وأصبح الكاتشاب أيضا محظورا فيها في عام 2011.