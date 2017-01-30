الحكومة النمساوية تسعى الى منع النقاب في الاماكن العامة

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أعلن مستشار النمسا الاثنين انه سيسعى الى منع النقاب في الاماكن العامة، كجزء من برنامج حكومي واسع يهدف الى مواجهة التحدي الذي يفرضه “اليمين المتطرف”.

وقال المستشار كريستيان كيرن بعد موافقة الوزراء على برنامج الحكومة الجديد الذي سينفذ في الاشهر الـ18 المقبلة “النقاب الذي يغطي كامل الوجه سيمنع في الفضاءات العامة”.

ولم يرد اي ذكر لمنع يطال الحجاب للموظفات الرسميات، لكن النص أورد ان ممثلي الدولة يجب “ان يقدموا انفسهم كمحايدين دينيا”. واضاف كيرن انه اراد تجنب “اعطاء 600 الف مسلم يعيشون في النمسا الشعور بانهم ليسوا جزءا من مجتمعنا”.