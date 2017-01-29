منع عائلة سورية دخول الولايات المتحدة واعادتها إلى بيروت

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تم منع عائلة سورية تحمل تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة من ركوب طائرة، كانت متجهة من باريس إلى أتلانتا، السبت، وعادت إلى مطار بيروت الذي غادرته في وقت سابق إلى باريس.

ومساء السبت، وصلت العائلة المؤلفة من ثلاثة أفراد، إلى بيروت بعد أن أعيدت من مطار شارل ديغول في باريس، بعدما كانت قد غادرت مطار رفيق الحريري الدولي فجر السبت إلى باريس، لتنتقل منها إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأميركية. على متن رحلة تابعة لاحدى شركات الطيران الأجنبية.

ولكن ولدى وصولها إلى المطار الفرنسي، منعت من متابعة طريقها وأعيدت إلى بيروت، رغم حيازة أفرادها وثائق دخول رسمية الى الولايات المتحدة.