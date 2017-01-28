ترامب يمنع زائرين من 6 دول دخول الولايات المتحدة!

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قالت مصادر في مطار القاهرة، لـ"رويترز"، إنّ خمسة عراقيين ويمنياً منعوا، اليوم السبت، من ركوب طائرة لمصر للطيران، في طريقها إلى نيويورك، وذلك بعد قرار الرئيس دونالد ترامب بمنع دخول مواطني سبع دول، أغلب سكانها مسلمون. وأضافت أنّ الستة الذين توقفوا في القاهرة للسفر إلى الولايات المتحدة، أعيدوا إلى بلديهم.



وذكرت مصادر مطار القاهرة، لـ"رويترز"، أنّ الستة الممنوعين من السفر إلى الولايات المتحدة يحملون تأشيرات دخول، وكانوا يستعدون لركوب طائرة مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك.



وفضلاً عن دعوته لبناء جدار مع المكسيك، علّق ترامب، أمس الجمعة، السماح بدخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ومنع مؤقتاً الزائرين من سورية، وست دول أخرى هي إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، قائلاً إنّ الخطوات "ستساعد في حماية الأميركيين من الهجمات الإرهابية"، على حد تعبيره.



ودعت الأمم المتحدة الرئيس الأميركي، اليوم السبت، إلى الاستمرار في استقبال اللاجئين في بلاده، والامتناع عن التمييز على أساس العرق أو الجنسية أو الدين.



ورداً على قرار منع مواطني إيران من السفر إلى الولايات المتحدة، انتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني قرارات ترامب الأخيرة، مشدّداً على أنّ الوقت الحاضر لا يسمح بالفصل بين الشعوب عبر بناء جدران، قائلاً إنّ "البعض قد نسي بالفعل أنّ جدار برلين قد انهار منذ زمن".

العربي الجديد