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سكرتير البيت الأبيض يغرّد "بكلمة السر" الخاصة بحسابه!؟

27
JANUARY
2017
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فوجئ مستخدمو تويتر من متابعي حساب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض سين سبيسر بنشره تغريدة غامضة هي: n9y25ah7 دون أن يرفقها بأي تعليق أو إضافة تفسر ماذا يعني بالضبط.
 
لكن سرعان ما قام الرجل الذي أصبح يعرف بسكرتير "الحقائق البديلة" بإزالة التغريدة، ما أوحى للكثيرين بأنه نشر كلمة السر الخاصة به عن طريق الخطأ، وليس مجرد نوع من العبث أو التسلية.
 
وذهبت التكهنات إلى تفسيرات عديدة، أغلبها ركز على أن كلمة السر هي التي نشرت فعلا، وأن ذلك حدث بشكل غير مقصود، وفق ما نشرت صحيفة "مترو" البريطانية في موقعها على الانترنت.
 
وكان الرجل قد أثار زوبعة عندما وصف يوم السبت الماضي في أول لقاء له مع الصحافة الحشد الذي حضر تنصيب الرئيس ترمب بأنه الأكبر تاريخياً، بما في ذلك الذين حضروا لتنصيب أوباما في 2009 ومن ثم عاد للاعتذار والقول بإنه كان يعني بما في ذلك المتابعين عبر أجهزة التلفزة والانترنت.
 
وقد علقت مستشارة ترمب كيليان كونواي تبريرا للوضع، بأن الرجل كان يقدم "حقائق بديلة" لما حدث، وهو ما وصفه على أنه تبرير للكذب عن طريق التلاعب باللغة بطريقة رواية 1984 لجورج أورويل، فيما أبدى ترمب تذمراً، لكنه رغم ذلك وصف سكرتيره الصحفي بـالـ "سوبر ستار". 
 
ورغم أن التغريدة حذفت إلا أنها تم تصويرها عن طريق الـ "سكرين شوت" مئات المرات وأعيد نشرها على تويتر من قبل المستخدمين.
وتركز جدل كلمة السر، حول  تكوينها، إذ تضمنت حروفا وأرقاما بطريقة توحي بأنها كلمة سر فعليا، وليس كلمة أخرى كان ينوي التغريد بها ثم أخطأ لأنه في حال الكلمة ستكون هناك حروف متصلة فقط في الغالب.
 
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