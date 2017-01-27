روزفلت أحب شوربة السلاحف ومعظمهم عشق البيض.. هذه وجبات الطعام المفضلة لرؤساء أميركا

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هافينغتون بوست عربي -

يبدو أن منصب الرئيس الأميركي يفتح شهية صاحبه إلى حدٍّ كبير، ورغم أن هناك طاهياً في البيت الأبيض تحت تصرفهم، إلا أن رؤساء الولايات المتحدة أحرارٌ في تناول أي طعام يرغبون فيه.

فيما يلي نعرض أنواعَ الطعام الذي كان يتناوله بعض الرؤساء الأميركيين في نهاية يومهم الطويل في المكتب البيضاوي، بحسب ما نشره موقع Delish الأميركي.

ثيودور روزفلت (1901-1909)

كان روزفلت رجلاً حازماً، وعندما كان يحين وقت تناول العشاء، كان يحرص على التأكد من وجود طعامه المفضل؛ إذ كانت تستهويه النقانق، وحساء السلاحف، مع الدجاج المقلي المطهي في المرق الأبيض، وبعدها يتناول الكثير من القهوة المحلاة بما يصل إلى 7 ملاعق من السكر.

فرانكلين روزفلت (1933-1945)

يمكننا أن نُقَدِّر لفرانكلين روزفلت حرصه على تناول الأطعمة العادية بلا أية إضافات، فمن الذي لا يحب الجبن المشوي الطريّ، أو طبقاً من البيض المخفوق؟ الأفضل من ذلك كله أنه كانت لديه الشجاعة لتقديم النقانق لجورج السادس، ملك بريطانيا، والملكة إليزابيث أثناء زيارتهما للولايات المتحدة.

جون كينيدي (1961-1969)

كينيدي، الذي ولد في بروكلين بماساتشوستس، إحدى ولايات إقليم نيو إنجلاند في شمال شرقي الولايات المتحدة، الذي كان يعكس ملامح هذا الإقليم بامتياز، كان يُفضِل الأطعمة التقليدية مثل الفول المحمص، وكعك الذرة، وكان يحب تناول السمك أيام الجمعة (مثل أي رجل كاثوليكي)، وبطبيعة الحال، شوربة المحار المعروفة في إقليم نيو إنجلاند.

ليندون جونسون (1963-1969)

كان جونسون القادم من ولاية تكساس يفضل الأطعمة المطهية في المنزل، مثل اللوبيا، وكان يستضيف بنفسه حفلات الشواء ليكون أول رئيس أميركي يقوم بالطهي خارج البيت الأبيض.

ومع ذلك، كان مشروب الفريسكا الغازي هو نقطة ضعفه، لذلك قام بتركيب آلة للمشروبات الغازية داخل المكتب الأبيض ليُشبع عادته.

ريتشارد نيكسون (1969-1974)

لسنا متأكدين مما إذا كان نيكسون يتَّبِع نظاماً غذائياً صارماً، أم أنه كان يحب الجبن الأبيض فقط.

ولكن من المعروف عنه أنه كان يأكل الجبن بانتظام مع الفاكهة الطازجة، مثل الأناناس، أو بإضافة كمية بسيطة من صلصة الطماطم الحارة.

جيرالد فورد (1974-1977)

كان يمكن دائماً مشاهدة الأطعمة التقليدية المطهية في المنزل على مائدة العشاء عندما كان هذا الرئيس الذي وُلِد في نبراسكا في منصبه.

إذ كان طبق المشويات والملفوف الأحمر متوفرين بشكلٍ دائم على المائدة، وكان يليهما دائماً الحلويات مثل الآيس كريم بزبدة جوز البقان الأميركي، أو فطائر التفاح.

جيمي كارتر (1977-1981)

بحسب ما قالته زوجته، كان جيمي كارتر هو المسؤول عن وجبة الفطور في البيت، وكانت تتكون من كورن فليكس "جريتس"، والجبن، والبيض، والقهوة، حتى إن الرئيس سمَّى الكلب الخاص بهم "جريتس" على اسم طبقه المفضل، الذي كان أحياناً يتناوله أيضاً على العشاء بجانب شرائح لحم الخنزير بالصوص الأحمر، وقطع الكرنب الأخضر.

رونالد ريغان (1981-1989)

يُعرف عن هذا الرجل الجمهوري المهذب تناوله للمعكرونة بالجبن، ورغيف اللحم في وجبات الطعام، إلا أنه كان معروفاً أكثر بحبه الشديد لتذوق الأطعمة الحلوة؛ حلوى الجيلي، وثمار الباوباب، وكعكة الشيكولاتة كانت ضمن عاداته الغذائية السيئة، ولم يكن يستطيع أبداً الاكتفاء من كعك الشيكولاتة الذي تصنعه زوجته نانسي.

جورج بوش الأب (1989-1993)

حافظت عائلة جورج على الهدوء في علاقتها بطاهي البيت الأبيض؛ فلم تشغله سوى بطلباتٍ بسيطة مثل البيض، والنقانق، وشرائح لحم البقر المجفف.

الشيء الوحيد الثابت هو أن كل شيء كان يُغطى بصلصة الفلفل الحار، أو يتم تناوله مع الصوص الحار.

بيل كلينتون (1993-2001)

قديماً، كان يُعرف عن كلينتون نَهمه لهامبورغر ماكدونالدز، ولكن بعد خضوعه لعمليةٍ جراحية طارئة للقلب في 2010، قرَّر كلينتون أن يكون نباتياً، ولم ينظر للوراء، وابتعد عن الألبان، وكان يُفضِّل اللازانيا الخالية من الجبن، والانشيلادا بالصوص الحار، التي كانت تقدم باللحم، وليس الدجاج ليبقى في صحة جيدة.

جورج بوش الابن (2001-2009)

عندما كان جورج بوش الابن رئيساً للولايات المتحدة، كان البيت الأبيض به الكثير من وجبات الفطور الشعبية المعروفة باسم "هويفوس رانتشيروس"، التي تتكون بالأساس من البيض، ومشهورة في مزارع الريف المكسيكي.

وكان يُعرف عنه نهمه بلحم البقر، وشطائر الجبن المشوي، والاختراع المثير للاهتمام: بيتزا التشيز برغر.

باراك أوباما (2009-2017)

من كان يعرف أن أوباما يستطيع أن يطبخ؟ إذ كانت لديه وصفةٌ عائلية للفلفل الحار يستطيع تنفيذها بكل أريحية، وباقية في ذاكرته منذ كان يحضرها في أيام الجامعة.

وعندما كان يقضي الرئيس وقته خارج المنزل، كان يُفضل زيارة مطعم Ben's Chili Bowl للمأكولات الحارة في واشنطن، كانت تستهوي أوباما أيضاً الوجبات الخفيفة مثل رقائق الناتشوز المقدمة مع الأطعمة النباتية، والفيشار، وخليط الفواكه المجففة، والمكسرات.

دونالد ترامب

عادةً ما تثير آراء دونالد ترامب الجدل، ونظامه الغذائي من شأنه أن يثير حفيظة واحد أو اثنين من خبراء التغذية.

وعلى الرغم من زعمه أنه خسر حوالي 7 كيلوغرامات من وزنه أثناء الحملة الانتخابية، إلا أن هناك الكثير من الصور التي تَدُل على تحمُّس ترامب الشديد للوجبات السريعة.

ومن بين وجباته المفضلة البرغر، والبطاطس المقلية، والبيض، ولحم الخنزير المقدد، ولن يتوقف عن التغني بمدح علامته التجارية "ترامب ستيكس".