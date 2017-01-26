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بالفيديو: نصبت كاميرا خفية و فضحت أفعال صديقتها الشنيعة على الملأ!

26
JANUARY
2017
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شاهد الفيديو قبل ان يحذف!

رام الله - شاشة نيوز - ترجمة خاصة - نشرت شابة أمريكية فيديو لصديقتها على موقع اليوتيوب بهدف ان تفضح اعمالها المشينة التي كانت تفعلها بحقها دون اي شعور بالذنب.

ظهر بالفيديو الشابة و هي تحاول ان تمسك بصديقتها السارقة عن طريق نصب كاميرا خفية في غرفتها و رؤية ما اذا كانت صديقتها التي تدعى "آشلي" تدخل غرفتها ام لا.

كان هدف الشابة من الفيديو ان ترى اي تذهب اموالها، و من الذي يسرقهم ، لكنها لم تصدق اعينها عندما رأت "اشلي" تتردد بكثرة لغرفتها و تعبث بأغراضها كثيراً، حيث وضعت الشابة مبلغ 7$ من المال على خزانة و ذهبت للعمل لعدة ايام تاركة باب غرفتها مفتوح عمداً، و التقطت الكاميرا "اشلي" و هي تعبث بالمال ثم كتبت عليه اسم الطفلة "ليليان" و هي الكلمة التي كانت مكتوبة على رزمة اموال قديمة كانت قد اتهمت صديقتها بها، و لحسن الحظ ان الكاميرا سجلت كل شيء.

و طالبت السارقة "اشلي" صديقتها بحذف الفيديو لكنها لم ارضى و اصرت على ان ينشر ليشاهده الجميع و تصبح عبرة، و عندما اتصلت بالشرطة اخبروها بأنها طردت من عملها بسبب سرقاتها المتعددة.

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