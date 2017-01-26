بالصورة - الوزير "النائم" في جلسة الأمس!

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تناقل العديد من مواقع الإنترنت صورة لوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان حين غلبه النعاس في إحدى جلسات الحوار التي استضافت عددا من الشخصيات السياسية الفرنسية.

ويظهر الوزير في الصورة التي نشرها أحد الصحافيين السياسيين في تغريدة على "تويتر" وهو يغط في نومه في الصف الأول من المقاعد الموجودة خلف المنصة التي جمعت المرشح الرئاسي ورئيس الوزراء السابق مانويل فالس ووزيرة التعليم الفرنسية السابقة بنوا آمون.

والجدير بالذكر أن الصورة التي تم تناقلها التقطت في الجلسة الحوارية التي جرت مساء الأربعاء 25 كانون الثاني، حيث بثت "قناة فرنس-2" الحوار الذي دار بين فالس وآمون على الهواء مباشرة.

(نوفوستي)