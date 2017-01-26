ظاهرة سماوية غريبة تغزو كاليفورنيا

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أفادت وسائل إعلام بحدوث ظاهرة غريبة في سماء كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت تقارير إعلامية أنه وقعت مفاجأة صادمة عندما ظهرت غيوم غريبة فوق ساحل كاليفورنيا.

وصرح جيك ابشتاين بأنه تمكّن من التقاط صورة للسحابة الغريبة، مشيرا إلى أن صديقه الذي يعيش في المكان الذي يبعد 50 ميلا رأى نفس الشيء.

وأسرع الخبراء بتطمين السكان المحليين بتفنيد مزاعم ظهور الأطباق الطائرة فوق كاليفورنيا. إلا أن الأمريكيين كانوا قد أصيبوا بذعر كبير، متوجسين خيفة من غزو بلدهم من قبل القادمين من الكوكب البعيد.