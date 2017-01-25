"Pizza Hut" تعلن إفلاسها ؟!

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أعلنت سلسلة مطاعم "Pizza Hut" الشهيرة، في الولايات المتحدة الأمريكية إفلاسها على خلفية مشاكل مالية ناجمة عن هبوط المبيعات وارتفاع النفقات.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن محامي "Pizza Hut"، أن 53 مطعما منتشرة في تينيسي، وفرجينيا، ونورث كارولاينا، ومين لم يتمكنوا من دفع مصاريفهم لشهر كانون الثاني/يناير الجاري، في ظل هبوط المبيعات.

ولكي تتمكن "Pizza Hut" من دفع المعاشات لـ 1.4 ألف موظف، تقدم محامو السلسلة بطلب للمحكمة لإعلان الإفلاس، بغية الحصول على قرض بقيمة 400 ألف دولار، ومواصلة العمل خلال فترة نظر المحكمة بالقضية.