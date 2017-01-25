بعد حياة "سوداء".. انتحرت صوفي بأفظع الطرق تاركة رسالة!

A + A -

أنهت صوفي كلارك، وهي مراهقة تبلغ من العمر 13 عاما، حياتها بطريقة مأساوية بسبب حزنها الكبير على وفاة والدتها منذ 10 سنوات.

وفي التفاصيل، أقدمت صوفي، على شنق نفسها في غابة بعيدة، بعدما بعثت رسالة الى صديقتها على الفيسبوك كتبت فيها "وداعاً"، بحسب ما كشفت مجريات التحقيق. وقد شعر والدها بالقلق حين لم تعد الفتاة الى المنزل من نزهة مسائية.

وبدأ البحث المكثّف عن الشابة بعدما أخبرت صديقتها على فيسبوك عن رغبتها بإيذاء نفسها، وقد عثر رجل كان برفقة كلب على جثة المراهقة في غابة بالقرب من منزلها في شيربورن- انكلترا. وكانت في الليلة السابقة قد بحثت على المراهقة إلا أنها لم تنجح في العثور عليها.

وبحسب ما كشفت مجريات التحقيق، فإن صوفي لم تستطع أن تتكيّف مع وفاة والدتها بسبب التليف الكيسي عندما كان عمرها 3 سنوات.

وقبل حوالي 3 أشهر من وفاتها، نقلت صوفي الى المستشفى بسبب تناولها جرعة زائدة من المخدرات بسبب إنفصالها عن حبيبها، وقد تمّ عرضها على خدمة الصحة النفسية للأطفال والمراهقين وتمّ إعطاؤها مضادات للاكتئاب.