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بعد أن أعلن إفلاسه.. هذا هو المبلغ الذي عثروا عليه مخبأً داخل السرير!

24
JANUARY
2017
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لن تصدقوا المبلغ الطائل ...

شاشة نيوز-وكالات- خلال التحقيق مع إحدى شركات الاتصالات بولاية ماساشوستس، استطاع المحققون أن يعثروا على 20 مليون دولار مخبأة أسفل سرير.

وفي تحقيق تابع لشركة "TelexFree" تلكس فري، فإن الأموال كانت مخبأة أسفل سرير بإحدى الشقق، واتهم صاحب الشركة والذي يدعى "كليبر رينيه"، برازيلي الجنسية، ويقيم في نيوروك، بمحاولة غسيل الأموال؛ جاء ذلك وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكانت معظم عائدات الشركة من مساهمات العملاء مع الوعد بنشر إعلاناتهم، كما كان يدفع لهم من قبل المساهمين الجدد.

واستطاعت الشركة أن تخدع ما يقرب من مليون شخص حول العالم من خلال البورصة الأمريكية، إلا أنها أعلنت إفلاسها عام 2014 وبدأ وضع اليد على أصولها المجمدة لتكتشف الشرطة الشقة التي تحتوى على المال خلال التحقيقات.

وتم إلقاء القبض على الرئيس التنفيذي للشركة سابقاً، جيمس ميريل، وينتظر إصدار الحكم عليه، لكن صاحب الشركة استطاع الهرب.

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