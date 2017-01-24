اليكم اول دعوى قضائية ضد ترامب بعد توليه السلطة

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قالت منظمة حقوقية مختصة في مكافحة الفساد الاثنين 23 يناير/ كانون الثاني إنها ستقاضي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لانتهاكه الدستور الأميركي.

وتتهم منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات" ترامب بأنه مرتبط بإيرادات يتقاضها من دول أجنبية.

وتشير المنظمة إلى أن ترامب ينتهك الدستور من خلال الحفاظ على علاقاته التجارية التي تربطه بمئات الشركات المتصلة بمجموعته "ترامب أورغانايزيشن"، مؤكدة انه لا يزال يتقاضى أموالا ويحصل على امتيازات من حكومات أجنبية وصفقات في الخارج، لا سيما من الفلبين والصين والهند وأندونيسيا.

يذكر أن الدستور الأميركي ينص على أنه لا يحق لأي شخص يتولى منصبا رسميا أن يقبل، بدون موافقة الكونغرس، هدية أو رسوما أو وظيفة من دولة أجنبية.