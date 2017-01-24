إيفانكا ترامب تلجأ لتطبيق روسي لتخطي "خوفها"

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تحاول إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تخطي خوفها من الطيران باستخدام تطبيق روسي.

وقالت إيفانكا في تغريدة على تويتر: "واجه خوفك من الطيران مع هذا التطبيق (سكايغورو) الذي يتوقع الاضطرابات الجوية".

و"سكايغورو" هو تطبيق يقدم شرحا أولا بأول بشأن ما قد يحدث على متن الطائرة وأسباب حدوثه، معتمدا على بيانات ملاحية دقيقة، مما يجعل ركاب الطائرة يشعرون وكأنهم يجلسون بجوار قائدها.

وطور الطيار الروسي أليكسي غيرفاش هذا التطبيق في سبتمبر 2016، لمساعدة من هم مصابون برهاب الطيران على التخطي من مخاوفهم.