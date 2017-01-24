أصغر 10 مليارديرات في العالم..من بينهم لبناني !

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لدى معظمنا أهداف مختلفة في الحياة، فقد يرغب البعض أن يصبحوا علماء أو مهندسين أو أطباء أو ممثلين أو غير ذلك، ولكن لدى البعض الآخر هدفا واحدا في الحياة هو .. أن يصبحوا أثرياء.

قد يحتاج غالبية الأشخاص إلى بعض الوقت لتحقيق أهدافهم، في حين يرغب آخرون بالوصول إلى أهدافهم في سن مبكرة جدا. وفيما يلي قائمة بأصغر أثرياء العالم من العِصاميين (الذين كونوا ثروتهم بأنفسهم) والعظاميين (الذين ورثوا أموالهم عن آبائهم):

1- داستن موسكوفيتر

وهو أحد مؤسسي موقع فيسبوك ويبلغ من العمر 32 عاما، حيث ساهم مع مارك زوكربيرغ وإدوارد سافرين وأندرو ماكولوم وكريس هيوز في تأسيس عملاق المواقع الاجتماعية.

ولد موسكوفيتر في 22 مايو/أيار عام 1984 وهو أصغر من زوكربيرغ بـ 8 أيام فقط، وتُقدر ثروته بنحو 10 مليارات دولار ليكون أصغر ملياردير في العالم.

2- مارك زوكربيرغ

يٌقدر صافي ثروة مارك زوكربيرغ (32 عاما)، المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع فيسبوك، بنحو 50 مليار دولار مما يجعله في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أغنى أثرياء العالم.

وصُنف مارك زوكربيرغ كواحد من أقوى رجال العالم وهو أيضا أحد أكثر رجال الأعمال نجاحا في العالم.

3- سكوت دونكان

يعتبر سكوت دونكان (32 عاما) الملياردير الأمريكي وريث عائلة دونكان والذي يطور مشاريع العائلة، وتٌقدر ثروته بحوالي 4.1 مليارات دولار.

4- ألبرت فون ثورن آند تاكس

ورث الأمير الأرستقراطي الألماني ألبرت (33 عاما) ثروته عن والده، ودخل قائمة أصغر مليارديرات العالم عدة مرات، حيث ظهر ضمن القائمة لأول مرة عندما كان عمره 18 عاما.

5- إدوارد سافرين

يبلغ سافرين، البرازيلي والخبير الاقتصادي، من العمر 34 عاما وهو أحد مؤسسي فيسبوك، حيث جمع معظم ثروته من الموقع الاجتماعي.

ويملك إدوارد سافرين نحو 53 مليونا من أسهم شركة فيسبوك، كما تٌقدر ثروته الصافية بنحو 7.2 مليارات دولار، وفقا لمجلة فوربس.

واستثمر سافرين في الشركات الناشئة، Qwiki و Jumio خلال مرحلة مبكرة من عمره.

6- يانغ هويان

وهي أصغر أنثى ثرية في العالم، وتعد يانغ (34 عاما) المساهم الرئيسي في شركة "غاردن غروب"، لتحتل المرتبة الـ 24 في قائمة أغنى رجال الأعمال في الصين.

وقد بدأ والد يانغ بتأسيس شركته عام 1997 ونقل 70% من الأسهم إلى حسابها الخاص، لتكون واحدة من أصغر مليارديرات العالم.

7- فهد الحريري

وهو الابن الأصغر لرفيق الحريري، ويعمل فهد (35 عاما) ضمن شركات التطوير العقاري وورث ثروته عن والده. وتبلغ ثروته نحو مليار دولار ليكون بين أصغر مليارديرات العالم.

8- شون باركر

جمع شون باركر البالغ من العمر 37 عاما ثروته بجهده الخاص، وهو رجل أعمال أمريكي شارك في تأسيس خدمة تبادل الملفات على الكمبيوتر "Napster" وشغل منصب أول رئيس شركة فيسبوك.

وشارك باركر في تأسيس Plaxo و Causes و Airtime و Brigade، كما يعتبر مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة باركر التي تركز على علوم الحياة والصحة العامة على الصعيد العالمي.

وتُقدر قيمة ثروته الصافية بنحو 2.5 مليار دولار.

9- روبرت بيرا

وهو مؤسس شبكات Ubiquiti، شركة تكنولوجيا الاتصالات العالمية والتي أصبحت عالمية عام 2011، وتبلغ ثروة بيرا (38 عاما) نحو 2 مليار دولار.

10- أيمن الحريري

وهو ثاني أصغر أبناء رجل الأعمال اللبناني رفيق الحريري، وحصل أيمن (38 عاما) على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر.

وتقدر ثروته الصافية بأكثر من مليار دولار، ليكون ضمن قائمة أصغر مليارديرات العالم.