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سعودي يهنئ ترامب بإعلان بـ15 ألف دولار

23
JANUARY
2017
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سادت حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، بسبب الإعلان الذي نشره رجل الأعمال السعودي "مسلط أبو ثنين السبيعي" لتهنئة الرئيس الأمريكي الجديد.

ونشر السبيعي إعلانا في الصفحة الأخيرة لصحيفة "الجزيرة" السعودية اليومية ليهنئ ترامب بالرئاسة وبالألوان.

وما أثار استياء الكثير من المغردين عبر موقع التدوين المصغر "تويتر" هو ما كشفته مصادر عديدة من أن سعر الإعلان يصل إلى 67 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 15 ألف دولار أمريكي.

ونشر السبيعي في إعلانه، الذي نشر يوم 22 يناير/كانون الثاني، باللغتين العربية والإنجليزية: "أهنئ فخامتكم بمناسبة تقلدكم الولايات المتحدة الأمريكية، متمنياً لكم فترة رئاسية حافلة بالنجاح وللشعب الأمريكي الصديق دوام الازدهار".


ودشن المغردون السعوديون هاشتاجا تحت اسم #مسلط_يهني_ترامب، منتقدين إياه، ومطالبينه بالاستفادة من تلك النقود المهدرة في أي شيء يفيد المجتمع.

واعترض المستخدمون على أن هذا المبلغ كفيل بإطعام عائلات بأكملها، وآخرون اعتبروا أن العريف جبران العواجي الذي قبض على إرهابيي حي الياسمين في الرياض أولى بعبارة التهنئة هذه.

من جانبه، رفض السبيعي التعليق على الهجوم الموجه ضده، واكتفى بالقول إنه لم يصله أي رد من الحكومة الأمريكية على تهنئته، مضيفا " ولا أنتظر منهم شيئاً، ولم أتابع ما يُكتب عني لأنني مقتنع بصواب ما قمت به"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

 

(sputnik)

 

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