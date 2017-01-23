"داعش" يعدم سبعة أشخاص سحقاً بجرافة.. ويقتلع قلب ثامن حيّا!

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أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، الأحد، بأن تنظيم "داعش" أعدم سبعة أشخاص سحقا بجرافة، فيما اقتلع قلب شخص ثامن وهو حي جنوب غربي المحافظة.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "داعش استخدم جرافة (شفل) في إعدام سبعة أشخاص اتهمهم بالتخابر مع القوات الحكومية، حيث سحقتهم الجرافة وهم أحياء"، مبينا أن "من بين المعدومين منتسبون سابقون في الأجهزة الأمنية".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "أحد عناصر التنظيم قام باقتلاع وأكل قلب شخص وهو حي لاتهامه كذلك بالتخابر مع القوات الحكومية"، موضحا أن "التنظيم نفذ هذه الأعمال في معسكر البكارة الجوي قرب قضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك) وقام بتصويرها".

يذكر أن تنظيم "داعش" أقدم منذ سيطرته على قضاء الحويجة في حزيران 2014، على إعدام العشرات من أبناء القضاء بتهم ومزاعم مختلفة أبرزها التعاون مع القوات الأمنية.