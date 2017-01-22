شاهد بالصور: كيري يهتف ضد ترامب !

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على الرغم من انه لم يمض على مغادرته لمنصبه 24 ساعة كوزير خارجية الولايات المتحدة، شارك جون كيري المواطنين الاميركيين المعترضين على تولي دونالد ترامب منصب الرئيس مظاهراتهم.

وتداول ناشطوا مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" صورا لكيري من داخل المظاهرات التي اندلعت بالتزامن مع أداء ترامب القسم الرسمي ليصبح الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

اللافت في الصور، أن كيري اصطحب معه كلبه خلال المظاهرة، كما أظهرت الصور مشاركته في المظاهرات كمواطن أميركي وبدون أي حراسات.

وكان ناشطون أميركيون قد استبد بهم الغضب من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وقاموا بتحطيم نوافذ متاجر وأشعلوا سيارات في واشنطن يوم الجمعة واشتبكوا مع الشرطة.

وبثت وسائل إعلام أمريكية مشاهد فيديو لإحدى السيارات المشتعلة، مؤكدة أن بعض مؤيدي الرئيس الجديد تعرضوا للاعتداء بالضرب من قِبل المتظاهرين الغاضبين من بينهم رجل كان يرتدي قبعة ترامب تمكنت الشرطة من إنقاذه بصعوبة من أيدي المحتجين.